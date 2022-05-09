Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz

MERSİN (DHA) - GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti olarak ülkeye barış getireceklerini belirterek, "Hiç kimse düşüncesi, inancı, felsefesi, geçmişi dolayısıyla düşman olmayacak. Hiçbir dil dışlanmayacak" dedi.

Davutoğlu, geldiği Mersin'de ilk olarak Akdeniz ilçesinde bulunan partisinin ilk başkanlığı önünde toplanan kalabalığa konuştu. Partisinin hedeflerini anlatan Davutoğlu, "Biz Gelecek Partisi olarak Türkiye'nin her kesimini, her etnik mezhebin temsilcisi olarak bu ülkeye barış getireceğiz. Hiç kimse düşüncesi, inancı, felsefesi, geçmişi dolayısıyla düşman olmayacak. Hiçbir dil dışlanmayacak" dedi.

Kiliseden ayrılan Davutoğlu, yürürken gördüğü begonvil ağacının altından eşi Sare Davutoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yürüyerek Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Yol boyunca vatandaşlarla selamlaşan Davutoğlu, belediye girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından karşıladı.