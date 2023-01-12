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Davutoğlu'nun "Yeniden seçime gideriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Politika Haberleri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen "Seçtiğimiz cumhurbaşkanı 'Ben karar vereceğim' derse kriz çıkar, yeniden seçime gideriz" şeklindeki çıkışına yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olacak" dedi.

Altılı masa adayı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa nasıl bir hükümet yapısı olacağına dair tartışmalar son dönemde iyice arttı. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaklaşık bir hafta önce, iktidara geldiklerinde altılı masayı oluşturan genel başkanların imza yetkisine sahip olacağını söylemiş, bu sözleri tartışma konusu olmuştu.

Davutoğlu, dün de katıldığı bir programda "Seçilen cumhurbaşkanı dedi ki, ben kabul etmiyorum. Aldığınız oylar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum" sorusuna "Dediği anda bir kriz çıkar, çok açık söyleyeyim ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekti.

Bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, muhalefete yakınlığıyla bilinen bir gazeteci aracılığıyla Davutoğlu'nun sözlerine yanıt verdi. İktidara geldikleri takdirde ikili bir mekanizma kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında bakanlar kurulundaki dağılımınsa oy oranlarına göre şekilleneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık" dedi.

Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (26)

Severian:

6 kişinin yönettiği bir cumhurbaşkanı Allah Sonumuzu Hayır etsin..

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Sayruscx:

SGK daki gibimi mekanizma kuracaksın Kılıçdaroğlu yakınlarını çocuk yaşta sigortalı yapıp emekli etmek gibimi mesela.böyle bir mekanizmamı adamların herşeyi ofsayt

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Vahdettin Bayram:

her trene yolcu var diyor yeter ki koltuğa biz oturalım diyor...bize yamalı bohça koalisyon iktidarı değil güçlü iktidarlar lazım....

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