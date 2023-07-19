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Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Politika Haberleri

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Davutoğlu'nun, partisinin CHP listelerinden seçilen milletvekilleri için nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasının da ele alındığı ifade edildi.

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Davutoğlu'nun, partisinin CHP listelerinden seçilen milletvekilleri için nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca  CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasının da ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu Politika Haberler

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