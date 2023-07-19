Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Davutoğlu'nun, partisinin CHP listelerinden seçilen milletvekilleri için nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasının da ele alındığı ifade edildi.