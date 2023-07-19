Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Politika Haberleri
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Davutoğlu'nun, partisinin CHP listelerinden seçilen milletvekilleri için nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasının da ele alındığı ifade edildi.
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Davutoğlu'nun, partisinin CHP listelerinden seçilen milletvekilleri için nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasının da ele alındığı ifade edildi.