Danimarka'da tarihinde ilk kez kabinede kadın bakan çoğunlukta

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 21 bakandan oluşan yeni kabineyi açıkladı. Ülke tarihinde ilk kez kadın bakanların sayısı çoğunlukta oldu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni kabinesini açıkladı. Ülke tarihinde ilk kez kadın bakanların sayısının erkek bakan sayısından fazla olduğu yeni hükümet, 4 partili koalisyondan oluşuyor. Yeni hükümette 9 bakan Sosyal Demokratlardan, 5 bakan Sosyalist Halk Partisinden, 4 bakan Ilımlılar Partisinden, 3 bakan ise Radikal Partisi'nden görevlendirildi.

Başkent Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Frederiksen, Sosyal Demokratlar, Sosyalist Halk Partisi, merkez sol Radikal Partisi ve merkezci Ilımlılar arasında bir azınlık hükümeti kurmayı başardığını söyledi. Kabinedeki 21 bakanla kameraların karşısına geçen Başbakan, uzun koalisyon görüşmelerinin ardından kurulan 11 kadın bakanın yer aldığı hükümetteki 21 ismi açıkladı. Frederiksen, "21 bakandan oluşan bir hükümetimiz var ve Danimarka tarihinde ilk kez kadın bakan sayısı erkek bakan sayısının üstüne çıktı" dedi.

Yeni hükümette Lars Lokke Rasmussen, Dışişleri Bakanlığı görevine devam edecek. Bir önceki hükümette Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, yeni Maliye Bakanı oldu. Ekonomi ve İçişleri Bakanlığı'na Pia Olsen Dyhr, Savunma Bakanlığı'na Jeppe Bruus getirildi.

İş ve Rekabetten Sorumlu Bakan Martin Lidegaard, Araştırma, Eğitim ve Dijitalleştirme Bakanı Christina Egelund, İklim, Enerji ve Tedarik Bakanı Samira Nawa oldu.

Adalet Bakanı Nicolai Wammen, Kasaba, Ülke ve Ulaştırma Bakanı Signe Munk, Göç ve Entegrasyon Bakanı Morten Bdskov, Eğitim Bakanı Magnus Heunicke, Çalışma Bakanı ve Eşitlik Bakanı Ane Halsboe-Jrgensen, Vergi ve Büyüme Bakanı Jakob Engel-Schmidt, Sağlık Bakanı ve Kilise Bakanı Ida Auken, Doğa ve Hayvan Refahı Bakanı Christian Rabjerg Madsen, Kültür Bakanı Zenia Stampe, Toplumsal Güvenlik ve Hazırlık Bakanı Lisbeth Bech-Nielsen, Çocuklar, Yaşlılar ve Konut Bakanı Jacob Mark, Sosyal İşler Bakanı ve İskandinav İşbirliği Bakanı Monika Rubin, Çevre Bakanı Maria Reumert Gjerding oldu. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı