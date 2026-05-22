Cumhurbaşkanlığından 13 atama ve görevden alınma

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılısı Haluk Şahin Yazgı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir görevden alındı. Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Semih İlker Sanaç atandı.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Kürşat Bozkurt atandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında açık bulunan; Başkan Yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti, I. Hukuk Müşavirliğine Mustafa Genç atandı. Ayrıca Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan; Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Fatma Musluoğlu atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alınırken yerine Çağlar Tabak atandı. - ANKARA

