Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika