Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.58'de başladı. Toplantının gündeminde ABD/İsrail-İran savaşı, savaşın bölge ülkelerine yansımaları ve yürütülen barış diplomasisi olduğu belirtildi. Toplantıda ayrıca Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı