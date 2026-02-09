Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP'nin kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel selam gönderdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlikte yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partisinin 57. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. MHP Genel Başkanı, bilge siyasetçi ve devlet adamı Sayın Dr. Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı

Sonunda bir vekil halkın sesi oldu! Yaptığı hesap gündem yarattı
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi