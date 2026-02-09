Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlikte yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partisinin 57. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. MHP Genel Başkanı, bilge siyasetçi ve devlet adamı Sayın Dr. Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.