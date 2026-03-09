Haberler

Yılmaz: Üçüncü Ülkelere Saldırıları Kınıyoruz
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ev sahipliğinde düzenlenen, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı.

Toplantıya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, yayılma riski giderek artan savaşın etkilerini değerlendirmek ve saldırıların sona ermesine yönelik çalışmaları gözden geçirmek amacıyla, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ev sahipliğindeki çevrim içi liderler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye olarak önceliğimiz bölgesel istikrar ve huzur ile küresel refahı tehdit eden savaşın bir an önce sona ermesidir. Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz. Uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde barışın tesis edilmesinin mümkün olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
500

