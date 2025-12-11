Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne katıldık. Ukrayna'daki savaşın kritik eşikte olduğu bu dönemde, adil ve kalıcı barış için tüm paydaşlarla güçlü diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla iletişim kurabilen, güvenilir ve etkili bir liderlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği kapsamında gerçekleştirilmekte olan temasların, bu sürece çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye olarak; bölgemizde istikrarı, güvenliği ve barışı tesis edecek her yapıcı girişimi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA