Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Zehirli Dile Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA