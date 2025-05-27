Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçilmiş hükümeti silah zoruyla devirenlerin tarihin çöplüğünde yerini aldığını belirterek, "Bizler Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile darbe mirasını tarihe gömmeye, milli iradeyi daha da güçlendirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs 1960'ın millet iradesine vurulan kara bir darbe, demokrasinin utanç günü olarak hafızalara kazındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçilmiş hükümeti silah zoruyla devirenler tarihin çöplüğünde yerini alırken, bizler Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile darbe mirasını tarihe gömmeye, milli iradeyi daha da güçlendirmeye kararlıyız. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun."