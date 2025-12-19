Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ve heyetini kabul ederek, Alevi-Bektaşi yolunun toplumsal birikimini vurguladı ve birlikte yaşama kültürüne değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'ndaki kabule ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alevi-Bektaşi yolunun asırlara yayılan irfanını, hikmetini ve toplumsal birikimini temsil eden kıymetli canlarla bir araya geldik. Alevi-Bektaşi yolunu bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Birlikte yaşama kültürünü güçlendiren, karşılıklı saygıyı ve ortak aklı büyüten her adımı bu çerçevede kıymetli buluyoruz. Kanaat önderlerimize ziyaretleri ve kıymetli fikirleri için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı buluşmayı tertip eden Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
title