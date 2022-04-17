Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ülkemizin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşturulmasına adayan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 29. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimiz kendisini, Türkiye'ye çağ atlatan hizmetlerini unutmayacak ve her zaman hayırla yad edecektir." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title