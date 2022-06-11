Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünü kutladı
AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresinde ihtiyaç duyulursa Kızılay oradadır. Milletimizin yardımlaşma, merhamet ve şefkat eli olan Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Abdullah Yasin Güler - Politika