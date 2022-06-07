Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, edebiyatçılar Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, edebiyatçılar Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, edebiyatçılar Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyat ve gönül dünyamızın iki müstesna ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u özlemle ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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