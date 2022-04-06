Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yedi düvele karşı kahramanlık destanı yazan Anadolu'nun azim, irade ve bağımsızlık ruhunu tüm dünyaya duyurmak için kurulan 'Milli Mücadelenin Sesi' Anadolu Ajansının 102. yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.