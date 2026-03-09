Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı