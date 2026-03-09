Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz."

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı

Ünlü çifti bu görüntü ele verdi!
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de

Trump'ın baskısına dayanamadılar! ABD'nin ölüm uçakları, Avrupa'da
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına 'iltica hakkı' vermesi çağrısı

İran milli kadın futbol takımına hiç beklenmedikleri bir yerden destek
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu