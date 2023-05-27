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Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylaması Propaganda Serbestliği Sonu

Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylaması Propaganda Serbestliği Sonu

Politika Haberleri

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına yönelik adayların propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erecektir. Basın yayın organlarında, seçim ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacağından bu saatten itibaren yayına vereceğimiz seçime yönelik faaliyetlerle ilgili haberler, YSK'nın kararı çerçevesinde ambargolu olup bilgilendirme amaçlıdır. Aksi durumlarda yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına yönelik adayların propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erecektir. Basın yayın organlarında, seçim ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacağından bu saatten itibaren yayına vereceğimiz seçime yönelik faaliyetlerle ilgili haberler, YSK'nın kararı çerçevesinde ambargolu olup bilgilendirme amaçlıdır. Aksi durumlarda yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.

Saygılarımızla

Anadolu Ajansı

Kaynak: AA / Aylin Dal - Politika

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