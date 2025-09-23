Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın son yüzyılda böyle bir vahşet görmediğini vurgulayarak, "Gazze'de insanlığın dip noktası yaşanıyor"...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın son yüzyılda böyle bir vahşet görmediğini vurgulayarak, "Gazze'de insanlığın dip noktası yaşanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın son yüzyılda böyle bir vahşet görmediğini vurgulayarak, " Gazze'de insanlığın dip noktası yaşanıyor" dedi. - NEW YORK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
