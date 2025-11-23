Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "60 bin kişinin öldürülmesini görmezden gelemeyiz. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "60 bin kişinin öldürülmesini görmezden gelemeyiz. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir" dedi. - JOHANNESBURG
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika