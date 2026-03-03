Haberler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
