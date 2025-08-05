Cumhurbaşkanı Erdoğan: YAŞ kararları, hayırlı uğurlu olsun
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların ülkeye, millete ve orduya hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların ülkeye, millete ve orduya hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek Askeri Şura toplantısında aldığımız kararlar ülkemize, milletimize, kahraman ordumuza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika