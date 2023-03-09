Bir dönem patronu olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem muhasebecilik yaptığı Coşkun Et ve Et Mamulleri'nin Kurucusu Kemal Coşkun, hayatını kaybetti. Erdoğan, Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem muhasebecilik yaptığı Coşkun Et ve Et Mamulleri'nin Kurucusu Kemal Coşkun, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kemal Coşkun

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Çoşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. Burada düzenlenen tören sonrası Coşkun'un cenazesi öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazının ardından Eyüpsultan'da toprağa verilecek.

Cenazeden kareler:

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023