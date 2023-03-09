Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir dönem patronu olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze töreninde

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem muhasebecilik yaptığı Coşkun Et ve Et Mamulleri'nin Kurucusu Kemal Coşkun, hayatını kaybetti. Erdoğan, Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem muhasebecilik yaptığı Coşkun Et ve Et Mamulleri'nin Kurucusu Kemal Coşkun, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir dönem patronu olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze törenindeKemal Coşkun

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Çoşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. Burada düzenlenen tören sonrası Coşkun'un cenazesi öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazının ardından Eyüpsultan'da toprağa verilecek.

Cenazeden kareler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katılıyor

Bir dönem patronu olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze töreninde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Coşkun Politika Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title