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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Provokasyonlara gelmedik. Sağduyulu bir şekilde zor süreçleri başarılı şekilde yürüttük."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Provokasyonlara gelmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Provokasyonlara gelmedik. Sağduyulu bir şekilde zor süreçleri başarılı şekilde yürüttük."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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