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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz

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İtalya dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la ilgili soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapacağız. Telefon görüşmemiz oldukça samimiydi, verimliydi ve dostaneydi. Dostum Trump'la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşünde gündeme ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yakın zamanda görüşeceklerini belirtti.

ERDOĞAN: TRUMP'LA İLK FIRSATTA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Sayın Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapacağız. Telefon görüşmemiz oldukça samimiydi, verimliydi ve dostaneydi. İki ülke ilişkileri köklü ve derindir. Konuşacağımız çok konu, atacağımız çok adım var. Bu nedenle, Türkiye ile ABD ilişkilerinin seyrine yön verecek görüşmemiz için, bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bunun zamanlaması da o çalışmalar kapsamında ele alınıyor.

"DOSTUM TRUMP'LA İKİLİ İLİŞKİLERİMZE İVME KAZANDIRACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sayın Trump ile zaman zaman telefon diplomasisi şeklinde temaslarımız oluyor. Dostum Trump'la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Kendisinin Rusya-Ukrayna başta olmak üzere barış vizyonunu da destekliyoruz. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye konusunda da iki lider olarak birbirimizi anladığımızı görüyoruz.

Farklı düşündüğümüz alanlarda da makul bir zeminde uzlaşma arayışlarımız da elbette ki sürecektir. Farklı çevrelerce risk olarak görünen konuları da diyalogla, diplomasiyle aşabileceğimize inanan iki lideriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hiç gerek yok zaten her istediğini sormadan yapıyor

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Dostum Trump İstediğini Sana Yaptırıyor Ama Sen Bir Savaşı Durduramıyorsun Bu Dostluk Değil Hizmettir

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