Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirtti. Trump, "Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu, 25'inde onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalıştıklarını kaydederek, "Bunlar arasında büyük ölçekli Boeing uçak alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin sürdürülmesi de var" dedi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile birçok konuyu ele alacakların belirterek, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.