Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Bakari'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Bakari'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika