Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Bakari'yi kabul etti

Son Güncelleme:
Politika Haberleri
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Bakari'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Tanzanya Diplomasi Politika Haberler

title