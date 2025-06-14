Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Suriye'nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti.