Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i Vefatının 6. Yıldönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fikirleri, kaleme aldığı eserleri ve mücadelesiyle iz bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA