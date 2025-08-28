Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i Vefatının 6. Yıldönümünde Andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in vefatının 6. yılında anma mesajı paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabında, Şenler'in örnek hayatı, kitapları ve mücadelesine dikkat çekerek, onun yakın tarihimizde silinmez izler bıraktığını belirtti. 'Mekanı cennet olsun' diyerek, Şule Yüksel Şenler'i rahmetle yad etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika