Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşilerinde gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi niçin bu konuda kalkıp da hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor, yapsın. Örneğin şu anda bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin nefis bir barınağı var. Geçiyorum ilçe belediyesi olarak mesela İstanbul'da Beykoz Belediyemizin gayet güzel bir barınağı var." dedi.

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi.

Bir gencin, "Sokak hayvanlarıyla alakalı hassasiyetinizi çok iyi biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam sizin de 'Çiko' adında bir köpeğiniz vardı sanırım." sözleri üzerine Erdoğan, "Çiko"nun çok yaşlandığını söyledi.

Gencin, "Bu konuyla alakalı gerekli talimatları verdiğinizi sosyal medyadan da takip ediyoruz. Bununla alakalı belediyelerin herhangi bir gücü var mı ya da yeterli olduğunu düşünüyor musunuz, yeterli personelleri var mı?" sorularına karşılık Erdoğan, "Rahmetli Neşet Baba'nın bir sözü var; aşkınan koşan yorulmaz." ifadesini kullandı.

Belediyelerin hepsinin kendi ölçüsünde gücü bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi niçin bu konuda kalkıp da hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor, yapsın. Örneğin şu anda bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin nefis bir barınağı var. Geçiyorum ilçe belediyesi olarak mesela İstanbul'da Beykoz Belediyemizin gayet güzel bir barınağı var." diye konuştu.

"Kısırlaştırmanın büyük önemi var"

Burada en önemli sürecin kısırlaştırmadan geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Yani kısırlaştırmaya yönelik, özelikle sokak hayvanlarına yönelik bu adımın atılması gerekiyor. Aksi takdirde tabii sokak hayvanlarındaki bu sınırsız çoğalma, ciddi bedeller de ne yapabilir, bize ödettirebilir. Onun için belediyelerimizin işinin kolaylaşması noktasında kısırlaştırmanın büyük önemi var." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanında özellikle teşhis, tedavi ve operasyonların önemli olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben tabii gittim, gezdim gördüm, baktım belediyemiz hakikaten nefis bir yer yapmış, adeta hastane. Demek ki isteyince oluyor. Yani aşkınız varsa bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsanız var. Aynı durum Konya'daki Büyükşehir Belediyemiz o da büyük bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul'da Beykoz Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizin içinde yine atılan adımlar var. Biz bu konuyla ilgili özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızı da devreye soktuk ve müşterek çalışma yapmak suretiyle tabii bu hayvanlara yönelik sokak hayvanlarına yönelik bazı adımlar atmamız gerekiyor ki yani Allah göstermesin bu çocuklarımızın, kızlarımızın, yavrularımızın yani köpeklerin saldırısına uğramaları herhalde anne babalar olarak bizleri de rahatsız edecektir.

Bunu kimse güle oynaya karşılayamaz. Düşünün ki bir anne babanın yavrusu parçalanıyor. Ne olacak? Alkış tutacak hali yok. 'Hayvan sevgisi' diyebilir mi? Diyemez. Burada da gerçekçi olmak lazım, öyleyse tedbir, teşhis, tedavi ve koruma yöntemleri ve bunlara yönelik de adımlarımızı atıyoruz ve birinci derecede de bu konuda özellikle Tarım ve Orman Bakanı'mıza dedim ki 'Artık bütün hocalığını her şeyini bu işte kullanacaksın ve adımı da atacaksın.'"