Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında ülkemizin de girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağımızı ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye'nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz

Trump'tan Avrupa ülkesine İran cezası: Tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan

Orta Doğu'da gördükleri Fransa'dan sonra o ülkeyi de alarma geçirdi
İran: 5 bin kilometre menzile sahip ABD radarını vurduk

Burası ABD'nin eli ayağı! İddia doğruysa İran yerle bir etti
Cansever'den kötü haber: Donör bulunamadı, kritik bir sürece girildi

Ünlü isimden kötü haber
İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi

İsrail askerleri sınırı geçti, uyarı gecikmedi
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz

Onu hiç böyle görmediniz! Haberi alınca büyük hayal kırıklığı yaşadı
Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi

Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi