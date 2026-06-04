Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani'yi törenle karşıladı.

Konuk Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Abdourahamane Tchiani'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdourahamane Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tchiani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Tchiani, merdivenlerde Türkiye ve Nijer bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Tchiani, baş başa görüşme gerçekleştirecek ve sonrasında heyetler arası görüşme gerçekleşecek. İkili daha sonra iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı