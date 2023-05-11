Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık" -"HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık"

-"HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz"

-"Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim"

-"Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim"

-"Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık"

-"Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik"

-"Covid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023