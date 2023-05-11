Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık" -"HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık"
-"HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz"
-"Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim"
-"Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim"
-"Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık"
-"Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik"
-"Covid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023