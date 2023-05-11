Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık" -"HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık"

-"HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz"

-"Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim"

-"Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim"

-"Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık"

-"Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik"

-"Covid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Emekçi Hak İş Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title