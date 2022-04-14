Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Derya Yetim - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Mutafa Destici ve parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı. Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.