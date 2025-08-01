Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi bugün saat 14.30'da Dolmabahçe'de kabul edecek.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve akabinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşecek. Toplantılarda bölgesel gelişmeler, Libya ve Doğu Akdeniz'deki işbirlikleri, Suriye'deki durum ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.