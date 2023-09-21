Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye- Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Savunma sanayii alanında iş birliğine yönelik atılacak adımları da görüşen iki lider, Malezya'nın bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.