Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya Valilik binasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya Valilik Binasının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde ağır hasar Malatya'da miting öncesi öncesi Malatya Valilik Binasının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kestikten sonra bina içerisinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MALATYA

