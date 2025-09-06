Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya Valilik binasının açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya Valilik Binasının açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde ağır hasar Malatya'da miting öncesi öncesi Malatya Valilik Binasının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kestikten sonra bina içerisinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika