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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya geldi.

Erdoğan, Sulyok'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sulyok, tokalaşarak poz verdi.

İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika
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