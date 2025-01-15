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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için Libya'da meşru muhatabın Milli Birlik Hükümeti olduğunu, Türkiye ile Libya arasında enerji, güvenlik ve denizcilik başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarlarının korunması için yakın temas ve iş birliğinin süreceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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