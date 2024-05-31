Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Libya ilişkileri, Libya'daki son gelişmeler, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye ile Libya ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmeye devam ettiğini, Libya Milli Birlik Hükümeti'nin meşruiyetinin korunarak Libya'da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bir diyalog süreci başlatmanın faydalı olacağını, Türkiye'nin bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Libya arasındaki enerji iş birliklerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın temas içinde bulunmasının gerektiğini belirtti.

Filistin davasına Libya'nın verdiği desteğin takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın da Türkiye gibi Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının isabetli olduğunu söyledi. - ANKARA