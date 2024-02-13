Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.