Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ahmet Hakan'ın diyaloğu yayına damga vurdu: Seçimi kazanacağınızdan emin misiniz?

Ahmet Hakan, konuk olduğu ortak canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Seçimi kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu yöneltti. Erdoğan bu soruya "Ne demek. Benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili bize yürüyün, millet yürüyecek arkanızdan diyor" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"PARLAMENTOYA GİRME ŞASLARI DA KAYBEDİYORLAR"

Program esnasında Millet İttifakı içerisindeki parti genel başkanlarının milletvekili adayı olmamasına değinen Erdoğan, "Partilerin genel başkanları parlamentoya girme şanslarını da kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"MEYDANLARIN DİLİNİ EN İYİ BU FAKİR ANLAR"

Erdoğan'ın bu çıkışından sonra söze giren Ahmet Hakan, "Seçimi kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu yöneltti. Erdoğan bu soruya "Ne demek. Benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar" yanıtını verdi.

"AÇILIŞLAR BİZİM DOĞAL MİTİNGİMİZDİR"

Erdoğan'ın bu çıkışından sonra yeniden devreye giren Ahmet Hakan, "Ama şuana kadar açılış yaptınız, meydan görmediniz" dedi. Erdoğan bu sözlere de "Bu açılışlar bizim doğal mitinglerimizdir. Meydanların dili bize yürüyün, millet yürüyecek arkandan diyor. Bunu Bağcılar'da ve Pendik'te gördüm" sözleriyle karşılık verdi.