Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prens Sabah Halid es-Sabah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Kuveyt Veliaht Prens Sabah Halid es-Sabah'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'ni New York kentindeki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Fransa ve Suudi Arabistan Öncülüğünde
Düzenlenecek, Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansının ardından Kuveyt Veliaht Prens Sabah Halid es-Sabah'ı kabul etti. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika