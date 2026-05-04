Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı