Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı'nın iftar programının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti ve burada öğrencilerle sohbet etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı