Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı'nın iftar programının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti ve burada öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
