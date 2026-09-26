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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini seçilmiş zanneden işgalci Siyonistlerin maskesini indireceğiz. Ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini seçilmiş zanneden işgalci Siyonistlerin maskesini indireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini seçilmiş zanneden işgalci Siyonistlerin maskesini indireceğiz. Ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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