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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini seçilmiş zanneden işgalci Siyonistlerin maskesini indireceğiz. Ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı