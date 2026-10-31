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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı