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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem kendimiz kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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