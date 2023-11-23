Tanzanya Büyükelçisi Bakari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Bakari, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Bakari, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.