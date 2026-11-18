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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, aç bırakma ve daha nicesi dünyanın gözleri önünde her gün tekrarlanmaya devam ediyor"

Kaynak: AA